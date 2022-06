Nederlands minimalisme is hip and happening!

In de grote stad is maar weinig woonruimte, dus slimme designoplossingen moeten er voor zorgen dat het leven aan kwaliteit wint. Dat wil zeggen dat nieuwe problemen gecounterd moeten worden met hedendaagse oplossingen. Deze vinden we in de ideeën die Alexander Claessen ons laat zien. We nemen op deze afbeelding een kijkje in de badkamer die hij ontworpen heeft met in zijn achterhoofd een oude fabriek uit de twintigste eeuw, het gaat hier dus om een industrieel concept. De ruimte die er voorhanden is, is natuurlijk maar zeer gering, maar ook in een beperkte ruimte kun je als ontwerper heel wat bereiken op het gebied van design. Deze kamer is slechts 4.5 vierkante meter groot, maar als je ziet hoeveel comfort deze te bieden heeft heb je als gebruiker van de ruimte verder niets te wensen. Alles in dit ontwerp ademt een minimalistische ontwerptrant, een bijzonder geliefde stijl bij Nederlandse ontwerpers. In deze badkamer ontmoeten natuurlijk hout, betonnen tegeltjes en monochroom wit aardewerk elkaar. Deze tegenstellingen vormen een prachtig contrast dat een buitenissige sfeer oproept.