Prachtige traditionele woonkamer sets

Het is de woonkamer waar we in alle kalmte ons boekje lezen. Terwijl het vuur vrolijk knispert slaan we een bladzijde om en slaan een zucht: wat een rust.

Het klassieke duo: twee identieke stoelen met een overduidelijk klassieke invloed. De ruimte is verder rustig, ietwat donker door het vele hout en rustiek. De traditionele woonkamer set is er eentje perfect voor bij de open haard, zoals ook hier is gedaan. De ruimte is bijna ridderlijk in zijn sierlijkheid, galant alsof we in een open museum staan. Inspirerend wanneer het aankomt op tradities maar wellicht niet altijd even werkbaar.