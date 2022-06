Tijdloos Traditioneel Woonkamermeubilair

In welke woonkamer is het geen rommel? Het is de centrale plek van het huis, waar in veel gevallen meer dan twee personen samen komen. Gelukkig is een rommel niet per definitie verkeerd, zo is te zien op deze foto. Het traditioneel woonkamer meubilair prijkt van kleuren en verschillende vormen. Dit creëert een vrolijke chaos, waar orde ontstaat doordat alles aansluiting vindt met elkaar.

Let op hoe ieder stuk traditioneel woonkamer meubilair wordt gecompleteerd door een replica of een object met hetzelfde kleurenpatroon. Het is de oudste traditie in het boek: laat het overzichtelijk ogen, al is het nog zo vol.