De belangrijkste najaarstrends voor 2017 – deel 2

En we gaan verder met deel 2 van onze najaarstrends voor 2017. Profiteer van de herfst als goede periode om je huis een nieuwe look te geven. Want net zoals met de herfst de zomer ten einde komt en een nieuwe cyclus begint, komen ook sommige trends alweer tot hun einde en komt het nieuwe jaar in zicht. Geniet mee van een voorproefje voor eind 2017 en verder… Voor wie deel 1 gemist heeft, de link naar dit artikel vind je onderaan in deze tekst.