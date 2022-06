Een bijzonder modern huis voor drie generaties

Pas als je deze villa, want dat mogen we het gerust noemen, vanaf de grond gaat bekijken valt je op hoe groot het echt is. En daarnaast zie je de gelaagdheid van het onderkomen erg fraai in beeld gebracht. Bijzonder is de drive-in garage met daarboven de tuin. In feite is het een heel groot dakterras, maar door de structuur van het huis lijkt dat niet zo. En nu zie je trouwens nog duidelijke hoe dit huis zich onderscheidt van de andere woningen.