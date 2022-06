De belangrijkste najaarstrends voor 2017 – deel 1

We hebben drukke levens en dus wanneer we thuis komen willen we graag maximale ontspanning. Daarvoor richten we oases van rust in in onze huizen. In de woonkamer, in onze tuin en natuurlijk in de slaapkamer. Een heerlijk retreat voor jezelf waar je in alle rust weer even kunt opladen. Wil je meer inspiratie? Lees dan ook even: zo maak je die rustige serene slaapkamer.