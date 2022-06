6 redenen om een serre te bouwen

Als je een tuin rondom je woning hebt, is er vaak ruimte om uit te bouwen. Dat kun je kiezen voor een uitbouw in de vorm van extra woonruimte of bijvoorbeeld een grotere keuken. Maar waar je misschien niet meteen aan denkt, is om te kiezen voor een serre. Dat is een heerlijke ruimte met veel licht, waar je een fijne extra zithoek kunt creëren. Hier kun je gezellig zitten met familie en vrienden of heerlijk ontspannen een boek lezen. Wil je weten waarom je een serre aan zou bouwen? Dan moet je vooral verder lezen. In dit artikel zetten we zes redenen voor je op een rijtje.