15 super inspirerende nachtkastjes

Het inrichten van je slaapkamer is een klus die erg leuk is om mee aan de slag te gaan. Wil je niet grote veranderingen aanbrengen zoals het plaatsen van een scheidingswand, maar toch direct een andere of bepaalde sfeer in de slaapkamer te brengen, dan is dit idebook zeker iets voor je. In zo’n geval kunnen kleine elementen een grote invloed hebben op het geheel. Neem nou een nachtkastje: een leuk meubelstuk waar je ontzettend veel creativiteit in kwijt kunt. Gaande van het renoveren van een tweedehands kastje tot het zelf ontwerpen van een nachtkastje. Om je te laten zien dat moderne nachtkastjes echt niet mogen ontbreken, hebben we het werk van de meest creatieve experts op een rijtje gezet en kunnen jou laten genieten van een super inspirerend overzicht.