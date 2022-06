Prachtige stadswoning met uitzicht op de grachten

We zijn aanbeland op een van de mooiste plekken van Nederland: wereldberoemd en alom geliefd in eigen land! Vandaag bezoeken we een ruime stadswoning met uitzicht op de Prinsengracht in Amsterdam. Het begon allemaal met een plan om de fundering van dit pand aan de Prinsengracht te vernieuwen. Dit plan is uiteindelijk uitgebreid met het idee om een woonkelder onder de woning te realiseren en de verschillende woonlagen van het huis te vernieuwen. Het interieur van het grachtenpand is open en daardoor is communicatie tussen de bewoners makkelijk, dat zorgt voor meer woonplezier. Deze openheid zorgt voor mooie lichtval in de kelder, alles in de woning straalt gewoon! Nu de verbouwing afgerond is, hebben de bewoners de beschikking over een gloednieuwe woonkamer, keuken en eetkamer verdeeld over 3 split-levels die met een open stalen trap verbonden zijn.

Benieuwd naar de resultaten van deze mooie verbouwing? Kijk dan snel met ons mee!