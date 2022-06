Schitterende gezinswoning met een zuivere stijl

We staan in deze keuken en zijn erg gecharmeerd van de zuivere look die we hier aantreffen. Zoveel licht en ruimte! Je kijkt hier door de vele ramen eenvoudig de tuin in. De open lay-out van deze keuken kunnen we ook erg waarderen. Naast erg mooi is deze ruimte ook zeer praktisch ingericht. Zo zien we hier rechts de wand waarin hoogwaardige keukenapparatuur geïntegreerd is. Links zien we het keukeneiland dat je alle ruimte biedt om heerlijk te koken. In deze keuken kun je heel goed ontspannen!