Een woning waar je zeker verliefd op wordt..

We hebben je nu het schitterende terras laten zien, de overgang tussen het oude en het nieuwe en natuurlijk de gloednieuwe keuken met minimalistische stijl. Als laatste voorbeeld willen we je graag de woonkamer van het huis laten zien, want deze is echt de meest sfeervolle plek van het huis. Wanneer je hier gaat zitten, alleen of met z'n tweeën, dan komen heden en verleden pas echt samen. Door het prachtige raam met de 16 ruitjes kijk je de schitterende tuin in. Het is echt bijzonder hoe de bewoners deze oude woning een nieuw leven hebben gegeven. Dit pand had een vrij donker interieur, zo was dat vaak vroeger, maar door de aanpassingen in de gevel, zoals nieuwe ramen, is het nu heerlijk licht binnen. Hier bij het raam was het altijd al zo mooi en zo blijft het ook de komende 100 jaar! Met dit laatste voorbeeld komen we aan het einde van de tour door dit schitterende huis. Hopelijk ben je geïnspireerd en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën!