Schommelen in de Stad – in jouw Intieme & Prachtige Binnentuin!

Een tuin in de stad is niet voor iedereen weggelegd. Maar als je wel over deze luxe beschikt, dan is het uiteraard wel erg leuk om er dan ook een fantastische plek van te maken. En dat is dan ook precies wat er met deze intieme binnentuin is gebeurd! De opdrachtgevers hadden enkele specifieke wensen en die zijn dan ook zeker in de tuin verwerkt. De experts van Sfeertuinen uit Linschoten zijn verantwoordelijk geweest voor dit project en dat heeft een schitterend resultaat gekregen. We nemen je dan ook graag mee naar deze tuin om er meer van te laten zien en meer over te vertellen.