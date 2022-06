Een schitterend ingericht appartement

Jaren 30 woningen kom je in elke stad in Nederland wel tegen. Deze huizen worden gekenmerkt door een mooie architectuur, maar de ruimte binnenshuis is niet altijd even efficiënt ingedeeld. En dat was ook precies het probleem waar de bewoners van dit fraaie appartement in Rijswijk tegenaan liepen. Gelukkig hebben de interieurarchitecten van Studio 8791 uit Den Haag er alles aan gedaan om het huis zo in te richten dat je hier lekker ruim kunt wonen. Vooral de sfeer die ze aan het geheel hebben toegevoegd spreekt ons zo ontzettend aan. Ben je benieuwd geworden? Laten we snel gaan kijken!