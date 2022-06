Landelijke inspiratie in een modern huis

Een modern huis in een berglandschap: met de inrichting kun je alle kanten op! Het huis zelf heeft een bijzondere uitstraling en is een uniek ontwerp van de architecten van BAUFRITZ. De landelijke omgeving komt op een subtiele manier overal in het ontwerp weer terug. Je zou kunnen spreken van een zeer moderne versie van het traditionele chalet. Ideaal als vakantiewoning of als huis voor mensen die in een schitterende omgeving van hun oude dag willen genieten. De foto’s zijn genomen in de zomer en we wachten met smart op de eerste foto’s van dit huis in de sneeuw!