Alles wat je altijd al wilde weten over een plat dak…

Platte daken zijn nooit plat! Er is altijd een zeer kleine helling die nodig is voor de natuurlijke afvoer van het regenwater. Deze zeer lage hellingsgraad vereist echter de plaatsing van een zeer goed afdichtingssysteem. De term plat dak wordt gebruikt wanneer de helling van het dak tussen 2 en 15 graden is. Het minimum van 2 graden is nodig voor de afvoer van het regenwater en een plat dak kan ook 2 hellingen hebben. Bij meer dan 15 graden spreken we van een schuin dak.