7x Wat is een Accentmuur & Hoe kun je die Kopiëren!?

Een mooi huis is een huis dat leeft en bijzondere features heeft. Om die reden is het belangrijk dat je muren met al hun potentieel en in al hun pracht naar voren komen. Vaak zien we dat de muren alleen maar worden voorzien van stucwerk of verf. Maar er is nog zoveel meer mogelijk! Van hout tot natuursteen, structuren, vinyl panelen of gewoon een ruwe baksteenmuur! Kijk even mee naar de trendy ideeën van onze interieur architecten en laat je inspireren!