Dit kan jouw huis worden!

De dubbele haard zie je hier ook weer mooi in beeld gebracht. Wat fijn dat je daar zowel in de woonkamer als in de eetkamer lekker van kunt genieten. Verder is er ook een heerlijke sfeer te zien. En ook al kun je dit geheel uiteraard geheel naar eigen wens in gaan richten, dit geeft je al wel een hele goede indruk van hoe het zou kunnen zijn.