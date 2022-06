Hoe scheid ik de keuken van de woonkamer?

Vroeger was de keuken altijd gesitueerd in een aparte ruimte. Gedurende de laatste decennia is ons interieur steeds meer open en transparant geworden. Een open woonvolume noemen we dat vaak. Toch willen mensen vaak een scheiding aan brengen tussen de keuken en woonkamer. Of andere ruimten in het huis. Je wilt met zo’n aparte eetkeuken vaak sfeer creëren, gewoon een plek waar je met je gezin kunt genieten. Het aantal open keukens is met de jaren dus gestegen en zo ook de behoefte aan ideeën hoe je toch een bepaalde scheiding tussen de verschillende functies aan kunt brengen. Dit idee is erg mooi en populair, want een keukeneiland is een ideale plek om met meerdere koks te koken en dient ook vaak als keukenbar. Een expert kijkt graag met je mee naar mooie ideeën voor je keuken of woonkamer.