Uniek huis als aanvulling op het landschap

Ben jij het met ons eens dat dit het terras met het mooiste uitzicht ooit is? Aan een foto als deze kun je eigenlijk weinig meer toevoegen. Je kunt er alleen nog maar van dromen om op dit terras van een drankje te genieten of hier te ontspannen in het zwembad.

Je krijgt bijna geen genoeg van dit huis en er zou nog veel meer over te vertellen vallen. Maar laten we toch vooral de mooie beelden spreken! Is dit huis je toch iets te afgelegen? Dit project is bijna even uniek, maar is iets dichter bij de bewoonde wereld!