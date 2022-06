Een bijzonder gezellig blauw huisje !

Elke kamer van deze bungalow is om in te lijsten. Het grote aantal ramen en deuren biedt de bewoners een prachtig uitzicht op de omgeving, waardoor de ambiance binnen gewoon uniek te noemen is. Wat een fantastische manier om een diepe verbondenheid met de natuur uit te drukken! Ook hier in de slaapkamer hebben we zicht op de buitenwereld; in de avond kijken de bewoners graag even naar de nachtelijke hemel. Terwijl buiten de natuur overdag als een levend kunstwerk voortdurend veranderd. Binnen en buiten zijn één, waardoor we soms de wanden van de bungalow even vergeten. Gunt deze woning ons een blik in de toekomst? Tips voor de slaapkamer vind je hier!