6 typen garages aan huis

De meesten onder ons achten het echter het mooiste effect wanneer een garage een sereen geheel vormt met de rest van het huis. Dit is de garage zoals we deze momenteel dikwijls zien: modern qua vormgeving, en vastgebouwd aan de woning. Dit directe contact is handig wanneer men van binnenuit de garage in wenst te komen. Zoals we allemaal weten, is de huidige garage niet meer beperkt tot het bewaren van het voertuig. Dikwijls zijn garages nu voornamelijk een opslag: van de kerstversiering tot de kampeerspullen, alles wordt hier gedeponeerd. Dat is dan ook wat de moderne garage kenmerkt: een rots in de branding voor alle spullen die we niet kunnen weggooien.

Voor eventueel advies over hoe je de garage het beste kunt indelen, bekijk eens dit Ideabook.