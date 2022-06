Wonen in een rustieke droomloft!

Een loft bestaat voornamelijk uit één ruimte, de verschillende functies (eetgedeelte, woonkamer, keuken) lopen dan naadloos in elkaar over. In de loft die we vandaag aan je laten zien is dit niet anders. Alleen de badkamer wordt gescheiden door wanden en een deur, natuurlijk vanwege het vocht en de privacy. Een loft in de klassieke zin van het woord is dikwijls ingericht op een zolder of magazijn in een industrieel gebouw. Maar toen de loft mateloos populair werd, veranderde ook de locatie van dit type woning. Steeds vaker zijn ze in residentiële gebouwen te vinden. Het is nu een breed woonconcept dat voor veel leuke creatieve toepassingen geschikt is. Vandaag gaan we je een eigentijdse loft laten zien van +/- 112 vierkante meter. Een woning met een indrukwekkende inrichting, die het midden houdt tussen een moderne en een rustieke stijl. Kijk met ons mee en doe de nodige inspiratie op!