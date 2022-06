Gasten over de vloer? 9 last-minute schoonmaaktips!

Natuurlijk is het erg gezellig als er familie of vrienden langskomen voor een drankje, hapje of praatje. Toch vraagt het wel enige voorbereiding. Allereerst is het wel zo fijn als je jouw gasten wat te drinken en eten aan kunt bieden. Voordat je gasten komen die je daarom even boodschappen te gaan doen. Als je gasten komen eten dien je uiteraard ook een lekkere maaltijd voor ze te bereiden. Ten slotte is het wel zo prettig als je jouw gasten in een schoon huis kunt ontvangen. Waarschijnlijk maak je jouw huis wekelijks schoon, maar dat wil helaas niet zeggen dat het in de tussentijd niet toch weer een beetje vies wordt. Er is niet altijd tijd om je hele huis schoon te maken voordat je gasten komen en vaak is dat ook helemaal niet nodig.

In dit Ideabook geven we je daarom negen last minute schoonmaaktips voor als er gasten over huis komen. We vertellen je wat je in huis nog even snel en gemakkelijk schoon kunt maken voordat je gasten komen. Hiervoor heb je helemaal niet zo heel veel tijd nodig, maar laat je wel een schone indruk achter. En dat is wel zo fijn, toch? Zelf wil je waarschijnlijk ook liever niet over huis komen bij mensen waar het niet helemaal lekker schoon is.