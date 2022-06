Fonkelend nieuwe look voor een villa uit de jaren tachtig!

Vandaag presenteren we je een woning die nog bijna perfect was. Dat is best wonderlijk want het stamt uit de jaren tachtig. Recentelijk heeft het een proces van vernieuwing doorgemaakt waardoor het weer helemaal meedoet in de vaart der volken als het aankomt op de eigentijdse architectuur. Na enkele moderniseringen is het een droomvilla geworden voor onze tijd. Dat is dan ook direct de reden waarom we deze woning aan je laten zien. Echt een pand om van te dromen! En dromen kan altijd. Daarbij kun je zelfs behoorlijk geïnspireerd raken door dit pand. De huidige bewoners van deze villa hadden de behoefte aan meer ruimte en licht, aan deze wensen is gehoor gegeven door tijdens de renovatie juist op deze punten in te zetten. Kom met ons mee om zelf te zien hoe mooi de villa is. Elke woning kan weer modern worden, kijk met ons mee en be inspired!