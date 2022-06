Wandtegels, veelzijdige sfeermakers

Na de grote wandtegels die we zojuist zagen, bezoeken we nu een eetkamer met een meer subtiele betegeling op de wanden. Met een beige basis die naar de hoek van de ruimte toeloopt in taupe zorgen deze wandtegels voor een ruimtelijk effect. Natuurlijk is het volledig afhankelijk van smaak of deze soort wandtegels je kunnen bekoren, maar het concept is in ieder geval interessant. Wat we hier mooi zien is het creëren of benadrukken van een ruimte door kleurverloop. Wandtegels lenen zich perfect voor die insteek.