De voor- en nadelen van parket- en laminaatvloeren

Als alternatieven op parket en laminaat zetten wij nog twee kanshebbers op een rij: PVC-vloeren, en vinyl vloeren. Deze alternatieven zijn niet alleen perfect in een traditionele woonst, maar ook voor in een containerwoning. PVC is isolerend, geluiddempend, vochtbestendig, voordelig, duurzaam, is gemakkelijk in onderhoud en zeer hygiënisch. Wanneer het beschadigd wordt, kunnen de specifieke delen worden vervangen. De populariteit van dit materiaal neemt dan ook alsmaar toe. Toch kunnen sommige goedkope PVC-vloeren schadelijke stoffen bevatten, let hier dus op. Vinyl is verder nog een veelzijdige optie. Het is gemakkelijk schoon te maken, isoleert tevens goed, en er is aanzienlijk meer keuze in dessins. Het nadeel van vinyl is dat ze een statische elektriciteit teweeg kunnen brengen. Hopelijk hebben we de keuze voor laminaat- of parketvloeren iets vergemakkelijkt. Ga je de vloer aanleggen of herleggen en wil je graag de perfecte vloer in huis halen? Dan is het ook altijd aan te raden om eens samen te zitten met een van onze experts. Veel succes in ieder geval indien je binnenkort gaat leggen of laten leggen! Voor overige vloerensuggesties, kijk eens hier.