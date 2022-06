Hoe maak je een donkere kamer licht?

De voordelen van spotjes tegenover een hanglamp of staande zijn dat je met spotjes heel precies kunt bepalen waar het licht komt en een groot deel van de kamer bestrijken. In combinatie met de lampen op het nachtkastje staat dat hier erg mooi. De muurkleur voor donkere kamers is echt een punt waar je over na moet denken want je kunt veel voordelen halen uit de juiste muurkleur. Kleuren voor donkere kamers zijn de basic waarop je de kamer verder kunt bouwen. Een goed lichtplan is dat ook. Hier op dit voorbeeld zien we ook een schitterend kunstwerk, dat komt ook goed naar voren op de witte wand.