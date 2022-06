Maak van je voortuin de mooiste entree tot je huis!

Vroeger was de voortuin een plek van grote waarde. In de loop der tijd zijn voortuinen veranderd in versteende gebieden. Stukjes niemandsland tussen de voordeur en de straat. Het is belangrijk dat we onze voortuinen niet om toveren toch parkeerplaatsen voor onze auto’s. De wereld heeft mooie voortuinen nodig! Het maakt de straten aantrekkelijk om te zien, biedt meerwaarde voor je huis en het groen in de tuin vormt een mooie buffer tussen ons en de vervuiling van de auto’s op de straat. Ook zorgt meer groen voor een betere waterafvoer in een stedelijke omgeving. Als alles versteend is kan water maar een kant op. Richting de riolering. Bij overvloedige regen leidt dit tot grote problemen zoals we onlangs in Engeland hebben gezien.