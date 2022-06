12 leuke tips om je oude huis op te knappen

Kunnen we de thuisbar nog overtreffen? Misschien wel… . Wat dacht je van dit schitterende terras? De planten hier geven deze buitenruimte een prachtige natuurlijke look. Hier waan je je toch in een mediterraans land. Het hoeft echt niet tropisch warm te zijn om te kunnen genieten van deze planten. Het is handig dat ze in potten staan, want dan kun je ze in de winter ergens binnen neerzetten. Dat is nodig als je wilt dat ze overleven. Hier heb je een schitterend uitzicht. We vinden dit een van de mooiste manieren om een oudbouw huis te moderniseren. Met dit voorbeeld komen we aan het einde van de ideeën. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën.