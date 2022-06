Vintage meubilair, interieur met een verleden

In de eerdere ruimtes die we bezochten zagen we een overdaad aan tweedehands meubels. Vaak ingegeven door de architectuur van het pand borduurde het vintage meubilair voort op de trend die door de architect was gezet. In deze knusse ruimte is dat heel anders. Hier zien we geen jaren dertig woning, geen originele balken en zelfs geen originele vloer. Deze ruimte is nieuw, maar voelt toch heerlijk vintage aan. De enorme vintage fauteil zet de toon en ook het dressoir is een tweedehands meubelstuk. Wat in deze ruimte erg slim gedaan is, is het herhalen van de kleuren en materialen in kleine details. Het vintage dressoir zien we terug in het moderne bijzettafeltje, de kleur van de vintage fauteuil zien we terug op de kunstwerken aan de muur.