Kaarsen, de romantische sfeermakers in huis

Deze zitkamer is voorzien van een romantisch haardvuur. Hier zoeken we even, want de decoratieve kaarsen zijn hier niet aangestoken. We vinden ze in de lage inbouwkast, de paarse kaarsen zijn subtiel verstopt, maar de kleur verraad ze. De decoratieve kaarsen herhalen op inspirerende wijze de accentkleur waarvoor in deze inrichting gekozen is. Het paars van de kaarsen herhaalt zich in het kussen en in het boek op de salontafel. Zoals we al eerder zagen aan de eetkamertafel zijn dit mooie manieren om een tijdelijk accent aan te brengen. Het overstappen naar een andere accentkleur is een fluitje van een cent en minstens zo voordelig als die term doet vermoeden.