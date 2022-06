Leven in een Luxe Woonkamer

Zeg nou zelf, is dit een bachelor pad of niet? Het grijze dat ijzer en staal lijkt te simuleren, industrieel en minimalistisch tegelijkertijd. Of is het toch die rode sportauto in de verte waar de hele ruimte naartoe geslurpt lijkt te worden? Deze luxe woonkamer is de droom van elke man met een gevoel voor stijl. Een lange, rechtlijnige ruimte waar de persoonlijkheid blijkt uit rechtlijnigheid en eenvoud.

Deze luxe woonkamer is er één voor de gestileerde fijnproevers. Zij die willen leven in de skybox, een voetbalwedstrijd kijkend in pak.