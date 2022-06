12 bars die je kleine keuken perfect maken!

Vele jaren is de keuken met bar een populair design. Al in de jaren vijftig zien we dergelijke designs voorkomen en eigenlijk is de keukenbar nooit weggeweest. Toch zien we de laatste jaren wel een nieuw verschijnsel: de kleine keuken met bar. Dit is iets waar we steeds vaker mee te maken krijgen, zeker in de grote stad, omdat de woonruimte (vooral daar) beperkter wordt. Dan moet je roeien met de riemen die je hebt. In deze keuken zien we een mooi voorbeeld van een keuken waarin je gewoon die bar kunt neerzetten zoals je wilt, maar wel moet nadenken over de beschikbare ruimte, want het is immers een kleine keuken. Door de bar strak tegen de wand aan te bevestigen heb je maar weinig bewegingsruimte verloren. Een schitterende manier om je kleine keuken te voorzien van een keukenbar. Een expert laat je graag zien hoe mooi je keuken met bar kan worden!