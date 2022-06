Met 6 Stappen tot een Enorm Schone, Opgeruimde Woonkamer

Ventileer zoveel mogelijk. Het mooiste is als je genoeg ramen hebt die je open kunt zetten gedurende de avond. Je hoeft niet per se de ramen gedurende de nacht open te zetten als jou dit een onprettig gevoel geeft, maar als je 's avonds in de woonkamer bent is dit wel een goed idee. Ook in de ochtend tijdens het ontbijt kun je dit prima doen. In deze woning zie je een design dat tegelijkertijd ouderwets en modern is. Die ramen hebben ook een tijdloze look. Ze zijn niet alleen praktisch, maar ook erg sfeervol. De ramen passen heel goed bij dit eclectische design. We zijn vooral erg weg van het gewei boven de haard (ook zo’n tijdloze sfeermaker) het kleed op de vloer en de bijzondere meubels. Hier kun je in stijl genieten!