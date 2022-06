Voor- en nadelen van grote ramen voor je woning

Er is een mysterieuze sfeer aanwezig rond dit huis. De omgeving is in de verte een beetje mistig en de woning straalt nog niet al te veel licht uit. Als de lampen aangaan, zodra de bewoners weer thuis zijn van hun werk, dan vangt dit gazon een gezellig licht. De bewoners genieten van het uitzicht dat zij via de grote ramen over het water hebben. Er stroomt een rivier langs het huis. Een prachtige plek om in tune te komen met de natuur! We sluiten deze reeks af. Blijf ons volgen voor meer mooie ideeën.