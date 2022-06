Laat je Overdonderen door deze Droomwoning in Blijswijk!

Welkom bij de enorme villa te Blijswijk. Het is een schitterend pand op een kavel van 300 meter lang en 30 meter breed. Het is een woning die speciaal gebouwd is voor de bewoners die houden van het buitenleven. Speciaal daarom is de woning in een U-vorm gebouwd. Ook hebben de bewoners bij binnenkomst via een glazen pui uitzicht op een gigantisch lange tuin! Aan de rechterkant van de woning vinden we de slaapkamer en badkamer. Al dit mooist en meer laten we je hieronder zien. Kijk met ons mee en laat je inspireren!