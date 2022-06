Ga je voor een Minimalistische Look? Check deze 12 Strakke Designs

We komen nu aan bij een van de meest sfeervolle moderne huizen met een plat dak van deze tijd. De grote ramen zorgen voor een ongelooflijk fijne lichtval waarvan je kunt genieten. Nu het avond is zorgt het licht uit de woning voor een prachtige look in de omgeving. Heel leuk om hier in de tuin te zitten. We hadden het net over de Bauhaus stijl en de zakelijke look van huizen met een plat dak, maar zakelijk staat niet tegenover gezellig natuurlijk, want tegenwoordig is het juist ook in een zakelijke context steeds meer gangbaar om een informele en relaxte sfeer op te roepen. Kijk maar naar de werkmethodes van Google en Facebook, waarbij de prestatie van de werknemers omhooggaan als ze hun tijd en werkomgeving zelf kunnen kiezen. Deze mix van zakelijk en informeel zien we ook terug in de looks van dit huis.