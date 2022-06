16 leuke terrasideeën voor minder dan 100 euro

Het is nooit te laat om je balkon, tuin of terras een make-over te geven. Heel vaak kunnen we nog tot ver in oktober in onze tuinen zitten. Met kleine aanpassingen als je meubels een andere kleur geven, een aantal nieuwe planten toevoegen of je kussens van een nieuwe hoes voorzien, creëer je al snel een andere sfeer. Dat het niet veel geld hoeft te kosten laten de 16 originele voorbeelden in dit artikel zien. Klinkt verleidelijk, nietwaar? Kijk snel verder en let op alle details!