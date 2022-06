Deze mooie vloeren wil jij ook in je tuin hebben

Degenen die houden van natuurlijk kiezen waarschijnlijk voor graniet in de tuin. En om een goede reden. Het materiaal is bijzonder hard en weerbestendig. Ideaal voor een terras. De platen zijn in de handel verkrijgbaar in verschillende kleuren zoals rood en geel, maar ook in grijze en blauwe tinten.

Beton wordt ook steeds populairder in de tuin. Naast de kleur grijs zijn betontegels nu ook in andere kleuren verkrijgbaar. Extreem grote formaten zijn heel populair in moderne tuinen.