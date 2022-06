Met deze 7 Foto's Ontdek je een Weergaloos Woonhuis in het Gooi

We houden ervan dat functies in een kamer een nieuw geheel vormen. Dat zien we hier ook gebeuren, in deze keuken annex eetkamer komen de bewoners graag samen om te genieten van een ontbijt of diner. De grote tafel biedt daar ook alle ruimte toe. Het keukeneiland is een ander aspect van deze ruimte dat veel mogelijkheden biedt om te genieten. Het is tevens een bar waaraan je met vrienden en vriendinnen kunt genieten van drankjes, wellicht voordat je nog even de stad in gaat.