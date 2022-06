Een bijzondere en moderne tuin

Vanuit de woonkamer heb je een prachtig zicht op de tuin door de grote openslaande deuren. Maar zoals we eerder ook al hebben gezegd, we zijn best wel onder de indruk van dit prachtige huis! Let daarom ook zeker even op de zeer fraaie eclectische inrichting waar modern en rustiek het beeld bepalen. Wat heerlijk trouwens ook om bij de houtkachel te zitten in de winter en wanneer de sneeuwvlokjes neerdwarrelen in de tuin… Maar genoeg nu over het interieur, laten we de tuin ook eens goed gaan bekijken.