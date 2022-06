Voor en Na: casco huis wordt sfeervol ingerichte woning

Stel je eens voor dat je wat geld over hebt en zin hebt in een groot project waar je een leuk zakcentje aan over kunt houden. Oké, je moet wel als een interieurarchitect na kunnen denken, maar dat lukt dan kun je er voor zorgen dat je maar liefst €600.000,- winst maakt op een appartement. Misschien klinkt dit als een sprookje.. Maar dit is toch werkelijkheid voor een casco huis in het Oosterdok in Amsterdam. Het is heel sfeervol geworden. De verschillen kunnen niet groter zijn, daarom laten we je de beelden met veel plezier zien!