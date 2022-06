Een woning in Kijkduin: bijzonder en volledig op maat

Dit is waar velen van dromen: een villa, volledig ingericht en afgestemd op jouw persoonlijke levensstijl, hobby's en wensen. Oftewel, een woning op maat. Zo kunnen we deze woning het beste omschrijven: een prachtige ruime villa gelegen in het duinlandschap van Kijkduin. De architect nam daarbij de tijd en aandacht om zich te verdiepen in de levens van de opdrachtgever. Waardoor het een naadloos passend ontwerp werd voor de bewoners. Een unieke interactie en co-creatie tussen de opdrachtgever en uitvoerder die resulteerde in een woning die we op zijn minst verrassend en opmerkelijk kunnen noemen…