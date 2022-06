10 geweldige manieren om te genieten van schaduw in je tuin

Het is gewoon fijn om in de zomer te kunnen genieten van een heerlijke plek in de schaduw. De zon kan fel schijnen en dit kan zelfs ongezond zijn als je niet uitkijkt. Daarom willen we je graag in dit artikel een aantal mooi ideeën voor zonwering in de tuin, terras of de veranda. Het komt allemaal voorbij. En het mooiste van alles is dat jij je lekker kunt laten inspireren. Zin om mee te kijken naar deze grandioze voorbeelden? Let’s do it!