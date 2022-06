Landelijke woning om van te houden: zo mooi..

Een blik op dit interieur zegt genoeg: dit is een huis waarin je nieuw design ziet. De wand heeft een wilde look, precies het soort natuurlijke patronen dat we tegenkomen op rotswanden. Hiermee krijgt de kamer een ruwe look die prachtig is. We zien stoelen met een schitterende natuurlijke houtkleur en prachtige kussens. Naast deze stoelen vind je een subtiel salontafeltje en een mosterdgele bank met een strak design. Verschillende stijlen vormen hier een eclectisch geheel. Precies waar we dol op zijn! Hier vind je nog meer mooie voorbeelden van topdesign!