5 Eenvoudige Tips met Groot Effect voor een Lekkere Schone Badkamer!

Om de badkamer netjes en strak te houden is er eigenlijk maar weinig tijd nodig. Je moet alleen op tijd de dingen aftikken, zoals het weggooien van oude flesjes shampoo en douchegel. Je weet snel genoeg wanneer de tijd daar is, dus pak het direct op en het resultaat is direct zichtbaar. In deze badkamer kunnen de bewoners van het huis gebruik maken van een mooie nis in de douche (de looks van deze badkamer vinden we helemaal te gek!). Handig om zo je producten neer te kunnen zetten. Maar de ruimte is natuurlijk beperkt, gooi dus snel lege verpakkingen weg. Een andere tip is om snel de wasmand te legen wanneer dit kan. Als de was te lang in de mand ligt gaat het schimmelen. Dat wil je echt niet voor je kleding, dus pak ook die klus snel op. We zijn met deze laatste badkamertips aan het einde van de reeks mooie badkamer gekomen. Blijf ons volgen voor meer mooie voorbeelden. Laat je inspireren!