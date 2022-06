Je krijgt een hartverzakking: woning van 1.100 m² met decoratie!

Vanuit deze positie kunnen we goed zien hoe bijzonder de woning is. De opzet is uniek en het pand ligt mooi in het landschap. Echt een plek waar je je verbonden voelt met de omgeving. Het is de architecten gelukt om er een waar kunstwerk van te maken. De stijl is open en elk facet heeft een hoogwaardige afwerking, er is dus duidelijk aan de details gedacht. Deze woning heeft een sterke horizontale gerichtheid, maar kent ook een mooie verticale dimensie. Je ziet ze niet vaak van dit kaliber! Geen wonder dat de bewoners zich hier helemaal thuis voelen. Tuin en interieur hebben een boeiende connectie, ze lijken zelfs in elkaar door te lopen, waardoor er een bijzondere eenheid tussen binnen en buiten ontstaat. Deze woning heeft een gebeeldhouwde uitstraling, alsof deze uit een stuk graniet gehakt is. Een gebouw dat volledig zichzelf is, maar toch op een natuurlijke wijze in de omgeving staat.