Aan het begin van het nieuwe jaar maken de meeste van ons een lijstje met goede voornemens. Gezond eten, stoppen met roken, afvallen en meer sporten staan vaak hoog op de lijst. Dit zijn natuurlijk ook goede dingen om naar te streven. Helaas is gebleken dat we goede voornemens over het algemeen niet heel erg lang volhouden. Als je regelmatig in een sportschool sport, kun je dat met eigen ogen zien. In januari is het mega druk, maar na een aantal maanden neemt het aantal sporters zienderogen af. Een goed voornemen dat je niet vol hoeft te houden, maar gewoon een keer moet doen, is de grote schoonmaak. Nu de kerstboom het huis uit is en de oliebollen wat zijn gezakt, kun je de mogelijkheid aangrijpen om het huis eens van een grondige schoonmaakbeurt te voorzien. Er zijn namelijk van die schoonmaakklusjes die er anders nooit van komen, zoals het schoonmaken van je strijkbout of je wasmachine. Ook het reinigen van je tandenborstel en het grondig schoonmaken van de prullenbak zijn klusjes die je snel vergeet.

In dit Ideabook geven we je 10 schoonmaaktips om het nieuwe jaar goed te beginnen. Lees dus snel verder en ga vandaag nog aan de slag. Dan kun je meteen al een goed voornemen van je lijstje afstrepen. Beter kun je het nieuwe jaar niet beginnen toch?