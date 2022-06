Wonderbaarlijk herstel van een achttiende-eeuwse woning

Deze stijl hadden we zeker niet verwacht. Vanaf de buitenkant is er niets dat op deze moderne, strakke stijl wijst. Het is een woning met veel privacy en een groot wooncomfort. De leefruimtes lopen in elkaar over en vullen elkaar daardoor aan. Deze nieuwe opzet is veel ruimtelijker en lichter dan de oude. Tegenwoordig hebben we toch duidelijk andere ideeën over de inrichting van ons interieur. Let even op de combinatie tussen het blanke hout en het diepe zwart van de haard, supermooi toch!