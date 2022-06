Moderne droombungalow aan het water

Vandaag ga je een prachtige villa zien. Eentje die je nog even bij blijft. Deze schitterende woonstee vinden we aan de Reeuwijkse Plas in een dorp bij Reeuwijk. De charme van deze locatie zit hem in de relatieve afzondering en de mogelijkheid om heerlijk te wonen bij het water. Deze villa vormt een eiland in het water. Echt een plek waar je helemaal tot jezelf kunt komen. Door de bouw van deze woning is een droom in vervulling gegaan, een droom die de bewoners vandaag even met je willen delen. Als waterliefhebbers zijn ze helemaal iin hun element. Ga met ons mee en kijk je ogen uit, want er vallen heel wat mooie woonideeën op te doen! Be creative!